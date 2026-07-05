Wild Animals News: ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಚಿರತೆ, ಹುಲಿ, ಆನೆ ನಾಡಿನತ್ತ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಕಾಡಂಚಿನ ಜನ ಎಷ್ಟೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದರೂ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾಡಿನತ್ತ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ನರಭಕ್ಷಕ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಕಾಡಂಚಿನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಘಟನೆ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹಿಮವದ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಬಸ್ಗೆ ಚಿರತೆ ಎದುರಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗಡಿನಾಡಾದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೀಣ್ಯಂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರುವ ತಟ್ಟಿಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಿ ಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ನರಭಕ್ಷಕ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಧಾರುಣ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ. ಹಾಡಿಯ ಮುಂಭಾಗ ಶಿವಮ್ಮ ಎಂಬ ವೃದ್ದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಕಾಡಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಚಿರತೆ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಂತರ ಅಜ್ಜಿ ಶಿವಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರ ಮೇಲೂ ಸಹ ನರಭಕ್ಷಕ ಎರಗಿದ್ದು, ಈ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಲು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಹೇಗಾಯಿತು? ಮತ್ತು ಏನಾಯಿತು?
ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ತಟ್ಟಿಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಿ ಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮ್ಮ ಎಂಬ ವೃದ್ದೆ ಹಟ್ಟಿಯ ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕಾಡಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಚಿರತೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶಿವಮ್ಮ ಅವರು ಕೂಗಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮ್ಮ ಚೀರಾಟ ಕೇಳಿ ಮನೆಯ ಒಳಗಿಂದ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಹರ್ಷಿತಾ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಆಗ ಚಿರತೆಯು ಶಿವಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.
ಅಜ್ಜಿ ಶಿವಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಹರ್ಷಿತಾ ಕೂಗಾಟವನ್ನು ಕೇಳಿ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ಹಾಡಿಯ ಜನ ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಿರತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿನತ್ತ ಓಡಿ ಹೋಗಿದೆ.
ತಕ್ಷಣವೇ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆ ಶಿವಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಹರ್ಷಿತಾಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮ್ಮ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತಾ ಪೈಕಿ 6 ವರ್ಷದ ಹರ್ಷೀತಾಳ ಕತ್ತು ಹಾಗೂ ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹರ್ಷಿತಾಳಿಗೆ ಐಸಿಯೂನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಟ್ಟಿಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಿ ಹಾಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬಳಿ ಚಿರತೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂತು? ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂತು? ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯಿತು? ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಯಾರಿದ್ದರು? ಶಿವಮ್ಮ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಹರ್ಷಿತಾ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಹಿಮವದ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗೆ ಎದುರಾದ ಚಿರತೆ:
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಮವದ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸ್ಗೆ ಚಿರತೆ ಎದುರಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಫಿಧಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟವಿದ್ದು ಇಂದು ಚಿರತೆಯೊಂದು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸ್ಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ದಿಢೀರನೆ ಎದುರಾದ ಚಿರತೆ ಕಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.