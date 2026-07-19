/ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹುಟ್ಟೂರಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ.. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಗೆ ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಹರದನಹಳ್ಳಿ!

All preparations underway in Haradanahalli: ಹಾಸನದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಣ್ಣು, ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಹರದನಹಳ್ಳಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೌನವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡಿದ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತೃಶ್ರೀ, ಅಕ್ಕರೆಯ ಜೀವಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕಣ್ಣೀರಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಮೂಲಕವೇ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ವಿಧಿವಿಧಾನಗೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ.
ಒಂದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಮಹಾತಾಯಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯದ ಸಕಲ ಏಳುಬೀಳುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡು, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಂದು ಮೌನವಾಗಿದೆ. ಹರದನಹಳ್ಳಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗಳು, ಅದೇ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಲು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕುಟುಂಬದ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿದ್ದ ಮಾತೃಶ್ರೀಯ ಅಗಲಿಕೆ ಇಡೀ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಪ್ತರನ್ನು ತೀವ್ರ ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾತೃಶ್ರೀಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಹುಟ್ಟೂರು ಹರದನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಮಡುವಿನಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಸರಿಯಾಗಿ 4:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಲಿದ್ದು, ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದು ನಿಂತಿದೆ. ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ತೊಪ್ಪಲಿನ ಮಾವಿನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 20 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಆಗಮಿಸುವ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೇರಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖರು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಹರದನಹಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಾಯಿಯ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಶ್ರುತರ್ಪಣ ಕರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐವರು ಎಸ್ಪಿ ನೃತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಸ್ ಭದ್ರತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.