ಮಾದಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರೋಪ: ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತರ ಆಕ್ರೋಶ

Male Mahadeshwara Jatre: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳವಾದ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಜಾತ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಕ್ತಸಾಗರ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ‌ಜೊತೆಗೆ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.  

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 15, 2025, 08:56 PM IST
  • ದೀಪಾವಳಿ ಜಾತ್ರೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭಕ್ತ ಸಾಗರ
  • ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾರ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
  • ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬಂದರೂ ಅಗತ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಕರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಕ್ತರ ಆಕ್ರೋಶ

Madappa Jatre: ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತರು ಶೌಚಾಲಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತೀರಾ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶೌಚಾಲಯಗಳೂ ಕೂಡ ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕೆಲವು ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ಬೀಗಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಿದೆ. ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳುಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಣದ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಏಕೀ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಜಾತ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಶೌಚಾಲಯದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾದರೇ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ನಂಜನಗೂಡಿನ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸುತ್ತಲೂ ಸಾವಿರ ಬೆಟ್ಟವಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಮಾದಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟವೇ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ, ಮಾದಪ್ಪನನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಅವರು  ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋಟ್ಯಂತರ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯವಾದ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸದಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಮಾದಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ವೀಲಿಂಗ್ ಪುಂಡಾಟ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಮಾದಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಪ್ರಸಾದ; ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬದಲಿಗೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಕವರ್

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Madappa JatredevoteesFemale DevoteesMale Mahadeshwara BettaMadeshawara Jatre

