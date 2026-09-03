/ಮೂವರು ಶೂಟೌಟ್‌ ಕೇಸ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೀನ ಕೃತ್ಯ.. ಈ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದು..

Chamarajanagar shootout case: ಮೂವರು ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದು ಇನ್ನು ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಹೀನ ಕೃತ್ಯವೊಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೂವರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಇನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಕಳ್ಳಬೇಟೆಗಾರರು ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ ನುಗ್ಗಿ ಕಡವೆಯೊಂದನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿರುವ ಕಾಡುಗಳ್ಳರ ಕೈಚಳಕ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಮೂವರ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದು ಇನ್ನೂ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಕಳೆದಿಲ್ಲ. ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಯೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕಳ್ಳ ಬೇಟೆಗಾರರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಎಂಬಂತೆ ನಾಡ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಕಡವೆಯೊಂದನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿರುವುದು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ.
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಹನೂರು ಬಫರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೀನ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಗಸ್ತಿನ ಉಡುತೊರೆ ಹಳ್ಳ ಜಲಾಶಯದ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಾಡ ಬಂದೂಕಿನ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿದೆ. ನಾಡ ಬಂದೂಕಿನ ಗುಂಡಿಗೆ ಕಡವೆ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಣಬೇಟೆಗಾರರು ಕಡವೆಯನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ವರು ಬೇಟೆಗಾರರ ಮಾಡಿರುವ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಶೂಟೌಟ್ ನಡೆದ ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದ ಉಡುತೊರೆಹಳ್ಳ ಹಿನ್ನೀರು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ವರು ಬೇಟೆಗಾರರು ಕಡವೆ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಚೀಲ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಚೀಲಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪರಾರಿಯಾದ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿಯಿಡಿ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರೂ ಆರೋಪಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಶ್ವಾನದಳವನ್ನೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತನಿಖೆಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣದ ಬಳಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಳ್ಳಬೇಟೆ ಶಿಬಿರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ, ಕಾಡಿನೊಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆದರುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯೂ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಳ್ಳಬೇಟೆಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕೈಚಳಕ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಕಾಡಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಕಳ್ಳಬೇಟೆಗಾರರ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಲು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ.