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ಮೂವರು ಶೂಟೌಟ್‌ ಕೇಸ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೀನ ಕೃತ್ಯ.. ಈ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದು..

ಗಸ್ತಿನ ಉಡುತೊರೆ ಹಳ್ಳ ಜಲಾಶಯದ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 1ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಾಡ ಬಂದೂಕಿನ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿದೆ. ನಾಡ ಬಂದೂಕಿನ ಗುಂಡಿಗೆ ಕಡವೆ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Sep 03, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 05:43 PM IST
ಮೂವರು ಶೂಟೌಟ್‌ ಕೇಸ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೀನ ಕೃತ್ಯ.. ಈ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದು..

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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