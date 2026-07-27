/Bandipur Safari: ಬಂಡೀಪುರ ಸಫಾರಿ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿ; ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿದ ಸರ್ಕಾರ

Bandipur Safari Price Hike: ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವುದು ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯಂತಹ (Narendra Modi) ಗಣ್ಯರೇ ಬಂದು ಸಫಾರಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ವನ್ಯ ಜೀವ ಸಂಕುಲವನ್ನ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಹ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಸಫಾರಿಯ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಬರೆ!
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಸಫಾರಿ ದರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಬಸ್ ಸಫಾರಿಗೆ 650 ರೂ. ಇದ್ದ ದರ ಇದೀಗ 1,000 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಈ ಹಿಂದೆ 350 ರೂ. ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ 500 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಜೀಪ್ ಸಫಾರಿಗೆ ವಯಸ್ಕರ ಟಿಕೆಟ್ 1000 ರೂ.ನಿಂದ 1,500 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಫಾರಿ ದರ ಅಲ್ಲದೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಮರಾ ಶುಲ್ಕ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಶುಲ್ಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ಬಂಡೀಪುರ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಬಂಡೀಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಫಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಕಡೆ ತಾವು ಸಹ ಸಫಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕೂಡಾ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಡೀಪುರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಫಾರಿ ದರವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಫಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಫಾರಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಖಂಡನೀಯ. 650 ಇದ್ದಂತಹ ಸಫಾರಿ ದರವನ್ನ 1000 ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ದರವನ್ನ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಲೆಕ್ಕ. ಈ ರೀತಿ ದರ ಡಬಲ್ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾತ್ರ ಸಫಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಡವರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಕುಟುಂಬದ ಜತೆ ಹೋಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಿಡಿ ಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಫಾರಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಮಾಡುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಫಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಡಬಲ್ ಆಗಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆಕ್ಷೇಪ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.