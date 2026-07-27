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Bandipur Safari: ಬಂಡೀಪುರ ಸಫಾರಿ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿ; ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿದ ಸರ್ಕಾರ

Safari Price Hike: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಸಫಾರಿ ದರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 27, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:24 PM IST
Bandipur Safari: ಬಂಡೀಪುರ ಸಫಾರಿ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿ; ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿದ ಸರ್ಕಾರ

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Prajwal B

Prajwal B

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