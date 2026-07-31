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Cauvery Dispute: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೀರೋ, ಕರುನಾಡಿಗೆ ವಿಲನ್; ಕಾವೇರಿಗಾಗಿ ಜನನಾಯಕನ ಮೇಲೆ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ

Karnataka vs Tamil Nadu: ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ CWRC ಆದೇಶ ರೈತರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ರೈತರು, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿರುದ್ಧ, ಸಿಎಂ ಜೋಸೆಫ್‌ ವಿಜಯ್‌ (CM Joseph Vijay) ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 31, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 02:25 PM IST
Cauvery Dispute: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೀರೋ, ಕರುನಾಡಿಗೆ ವಿಲನ್; ಕಾವೇರಿಗಾಗಿ ಜನನಾಯಕನ ಮೇಲೆ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ

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Prajwal B

Prajwal B

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