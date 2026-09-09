/ಮತ್ತೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿದ ಕಿಚ್ಚು.. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹೊತ್ತು ದಯಾಮರಣ ಕೇಳಿದ ರೈತರು.!

ಮತ್ತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ 15 ದಿನ, 6 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡಲು CWRC ಆದೇಶ ನೀಡಿ ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ರೈತರಿಗೆ ಗಾಯದ ಮೆಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ತಣ್ಣಗಿದ್ದ ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ಇದೀಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ದ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಅನ್ನದಾತರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಾಜ್ಯ ರೈತರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡೋದಾದರೆ ರೈತರಿಗೆ ದಯಾಮರಣ ಕೊಡಿ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಮುಂಗಾರು.. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ!
ಹೌದು, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಹಿನ್ನಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ರೈತ ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದಿನಕ್ಕೆ 6 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡಲು CWRC ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿಯ ಕಿಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು. ರಸ್ತೆಗಿಳಿದ ಅನ್ನದಾತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಿನ ಚಪ್ಪಡಿ ಎಳೆಯುತ್ತಿದೆ:
ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡಲು ಮತ್ತೆ CWRC ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಮಂಡ್ಯದ ಸಂಜಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹೊತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಿ CWRC, CWMA ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಕೃಷಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೆ 15 ದಿನ 6 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡಲು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀರು ಬಿಡಬಾರದು ಎಂದು ವಾಹನ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಿನ ಚಪ್ಪಡಿ ಎಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ದಯಾಮರಣ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ:
ಇನ್ನು KRS ಡ್ಯಾಂ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 106 ಅಡಿ ಮಾತ್ರ ನೀರಿದ್ದು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಹಾಕಾರ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾರು ಕೂಡ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರುಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕತ್ತೆ ಕಾಯೋದಕ್ಕಷ್ಟೆ ಇವರು ಸೀಮಿತ. ರೈತರಿಗೆ CWRC ಅದೇಶದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ರೈತರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಡಿ ಎಳೆದಿದೆ. ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಿನ ಚಪ್ಪಡಿ ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ.ಇವರು ಹೀಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡೋದಾದರೆ ರೈತರಿಗೆ ದಯಾಮರಣ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಶಿವಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ತಣ್ಣಗಿದ್ದ ಕಾವೇರಿಯ ಕಿಚ್ಚು ಇದೀಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಕೊಟ್ಟ CWRC ಆದೇಶವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.