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Mandya New Ministers: ಸಚಿವರಾಗಿ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ-ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್!

N. Cheluvarayaswamy-P.M. Narendra Swamy: ಮಂಡ್ಯ (Mandya) ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೂತನ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎನ್. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ (N Cheluvarayaswamy) ಹಾಗೂ ಪಿ.ಎಂ. ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ (PM Narendra Swamy) ಅವರಿಗೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿ, ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 09, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:10 AM IST
Mandya New Ministers: ಸಚಿವರಾಗಿ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ-ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್!

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Prajwal B

Prajwal B

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