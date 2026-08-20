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  • /Chamarajnagar Fight: ಚಿಲ್ಲರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ಯುವಕನ ನಡುವೆ ಡಿಶುಂ ಡಿಶುಂ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Chamarajnagar Fight: ಚಿಲ್ಲರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ಯುವಕನ ನಡುವೆ ಡಿಶುಂ ಡಿಶುಂ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Video Viral: ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬಂದ ಪಾರ್ಸಲ್‌ಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಣದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಶುರುವಾದ ಜಗಳ, ನಂತರ ಬಸ್ ನಿರ್ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಯುವಕನ ನಡುವೆ ಹೊಡೆದಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಡಿಶುಂ-ಡಿಶುಂ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡ ದೃಶ್ಯದ ವೀಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 20, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 02:18 PM IST
Chamarajnagar Fight: ಚಿಲ್ಲರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ಯುವಕನ ನಡುವೆ ಡಿಶುಂ ಡಿಶುಂ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

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Prajwal B

Prajwal B

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