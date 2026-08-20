/Chamarajnagar Fight: ಚಿಲ್ಲರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ಯುವಕನ ನಡುವೆ ಡಿಶುಂ ಡಿಶುಂ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Chamarajanagar: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷವಾಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕೇವಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾರಾಮಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬಂದ ಪಾರ್ಸಲ್ಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಣದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಶುರುವಾದ ಜಗಳ, ನಂತರ ಬಸ್ ನಿರ್ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಯುವಕನ ನಡುವೆ ಹೊಡೆದಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಡಿಶುಂ-ಡಿಶುಂ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡ ದೃಶ್ಯದ ವೀಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
"ಚಿಲ್ಲರೆ" ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಯುವಕನ ಡಿಶುಂ ಡಿಶುಂ!
ಇನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಕೇಶ್ ಎಂಬ ಯುವಕನಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಪಾರ್ಸಲ್ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಅವರ ಬಳಿ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದ. ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ತೀವ್ರ ಹೊಡೆದಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯರು, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಘಟನೆ ನಂತರ ಬಸ್ ನಿರ್ವಾಹಕ ಚೇತನ್ ಅವರು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲಿ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಆರೋಪದಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಸಹ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯ ನಂತರವೇ ಸತ್ಯ ಏಣೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ.