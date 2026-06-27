/ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಅಂಗನವಾಡಿ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ತೆರೆದ ಬಾವಿ; 15 ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಳಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ತೆರೆದ ಬಾವಿಯೊಂದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಆವರಣದೊಳಗೇ ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸರಳು ಅಥವಾ ಗೇಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾವಿ ತೆರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಸ್ತೂರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಮಕ್ಕಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆಟವಾಡುವ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಾವಿಗೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಭಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಾವಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸರಳು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, “ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬಾವಿ ತೆರೆದಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ. ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತವಾದರೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯದ್ದೇ” ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಾವಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಗೇಟ್ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳು ಅಳವಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.