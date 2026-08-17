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Chamarajanagar Shootout Case; ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌.. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ರಿಲೀಸ್‌, ಏನೇನು ಸಿಕ್ಕಿವೆ?

ಬೆಳಗಿನ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ 5 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷದ ವೇಳೆ ಬೇಟೆಗಾರರು ನಾಡ ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದು ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 17, 2026, 06:56 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 06:56 AM IST
Chamarajanagar Shootout Case; ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌.. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ರಿಲೀಸ್‌, ಏನೇನು ಸಿಕ್ಕಿವೆ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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