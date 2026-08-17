/Chamarajanagar Shootout Case; ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌.. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ರಿಲೀಸ್‌, ಏನೇನು ಸಿಕ್ಕಿವೆ?

Chamarajanagar Shootout Case; ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಶ್ಯಾಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮರಿಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಪೀಟರ್, ಅಂಥೋಣಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ನುವವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಧರಣಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದವು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೈಡ್ರಾಮವೇ ನಡೆಯಿತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಮೂವರ ಹತ್ಯೆ ಕಾಡಂಚಿನ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಇನ್ನೂ ಕಾದ ಕೆಂಡದಂತೆ ಇರುವಾಗಲೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ (Forest Department) ಘಟನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಹತ್ಯೆ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಸೇರಿ ಧರಣಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸುದ್ದಿಯೇ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಂಭಾಗ ಧರಣಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಅಲ್ಲದೇ ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ದನ ಕಾಯಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಮೂವರಿಗೆ ಗುಂಡಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡುವೆ ಘಟನೆ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇಸ್ಗೆ ಇದು ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಘಟನೆ ವೇಳೆ ಬೇಟೆಗಾರರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಂದೂಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಬೇಟೆಯಾಡಿದಂತಹ ಜಿಂಕೆಯ 30 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಮಾಂಸವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೇಟೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆಗೆ ಮೂರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಏನೆಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಿ ಎಂದು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ 5 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷದ ವೇಳೆ ಬೇಟೆಗಾರರು ನಾಡ ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದು ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅವರ ಬಳಿ ಮಾಂಸ, ಬಂದೂಕು ದೊರೆತಿವೆ. ಗಸ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ನೋಡಿ ಏಕಾಏಕಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಕಾಡಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಾಯುವುದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಾರ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕತೆ, ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಮೂವರು ಜೀವ ಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಬಳಸಲಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೀನಾ ಅವರನ್ನ ಈ ತನಿಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಡೆದಿದ್ದು ಏನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.