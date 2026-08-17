/Chamarajanagar Shootout Case; ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸಿದ MLA.. ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು?

Chamarajanagar Shootout Case, compensation: ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಹನೂರು ಶಾಸಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹನೂರು ಶಾಸಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆಯೇ ಪರಿಹಾರದ ಕುರಿತು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲಾ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಶಾಸಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿರುವ ಮೂವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. 12 ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಮೂವರ ಸ್ವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ತೋಮಿಯರ್ ಪಾಳ್ಯ, ಮರಿಯಮಂಗಲ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಮೃತದೇಹ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೈಸೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಚರ್ಚ್ಗಳಿಂದ ಫಾದರ್ಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೋಮಿಯರ್ ಪಾಳ್ಯ ಚರ್ಚ್ ಫಾದರ್ ಕೆ.ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಬಳಿಕ ಮರಿಯಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಅಂತೋಣಿ ಸಾಮಿ, ಜಾನ್ ರೋಸ್ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದರೆ, ತೋಮಿಯರ್ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ 2 ನಾಡ ಬಂದೂಕುಗಳು, 2 ಚೀಲ ಜಿಂಕೆ ಮಾಂಸದ ವರದಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಡ್ ಟಾರ್ಚ್, ಮದ್ದಿನ ಪೌಡರ್, ಬಾಲ್ಸ್, ಪಾತ್ರೆ, ಚಪ್ಪಲಿ, ಚಾಕು, ಅಡಿಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇರುವಂತಹ ಫೋಟೋಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ದಿನ ಶೂಟೌಟ್ ನಡೆಸಿದ ಸ್ಥಳ ಮಹಜರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಎಸಿ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೀನಾ ಅವರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಾದ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆರೋಪ ಈ ಎರಡೂ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಉಪವಿಭಾಗಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾಕಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಮಿಳರಾದ ಆಂಥೋನಿ ಸಾಮಿ, ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ರೋಸ್ ಅವರನ್ನು 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದಿರುವುದು ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರವೂ ಸರಿಯಾದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂವರ ಜೀವ ತೆಗೆದಿರುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಸಂತ್ರಸ್ಥ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.