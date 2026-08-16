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Chamarajanagara Shootout Case: ಹನೂರು ಶೂಟೌಟ್‌ ಪ್ರಕರಣ; ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ

Chamarajanagara Forest Case Twist: ಚಾಮರಾಜನಗರ (Chamrajnagar) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್ ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿ ಬೇಟೆಗಾರರೆನ್ನಲಾದ (Poachers) ಮೂವರ ಹತ್ಯೆ (three People Death) ಈಗ ನಕಲಿ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಹಾದಿಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.  

Written ByPrajwal B
Published: Aug 16, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 07:12 PM IST
Chamarajanagara Shootout Case: ಹನೂರು ಶೂಟೌಟ್‌ ಪ್ರಕರಣ; ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ

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Prajwal B

Prajwal B

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