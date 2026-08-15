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Chamrajanagar Forest: ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ; ಮೂವರ ಸಾ*ವಿನ ಸುತ್ತ ಅನುಮಾನದ ಹುತ್ತ!

Poachers Encounter: ಚಾಮರಾಜನಗರದ (Chamarajnagar) ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮದ ಹೊಳೆದಟ್ಟಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಿಂದೇ ಮೂವರು ಬೇಟೆಗಾರರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವನಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 15, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 04:34 PM IST
Chamrajanagar Forest: ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ; ಮೂವರ ಸಾ*ವಿನ ಸುತ್ತ ಅನುಮಾನದ ಹುತ್ತ!

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Prajwal B

Prajwal B

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