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  • /ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ ಕೇಸ್‌ಗೆ CM ವಿಜಯ್‌ ಎಂಟ್ರಿ.. ಆಗಸ್ಟ್‌ 15ರಂದೇ ತಮಿಳರ ಕೊ*ಲೆ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ!

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ ಕೇಸ್‌ಗೆ CM ವಿಜಯ್‌ ಎಂಟ್ರಿ.. ಆಗಸ್ಟ್‌ 15ರಂದೇ ತಮಿಳರ ಕೊ*ಲೆ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ!

ಸರ್ಕಾರವೂ ಸರಿಯಾದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂವರ ಜೀವ ತೆಗೆದಿರುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 17, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:36 AM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ ಕೇಸ್‌ಗೆ CM ವಿಜಯ್‌ ಎಂಟ್ರಿ.. ಆಗಸ್ಟ್‌ 15ರಂದೇ ತಮಿಳರ ಕೊ*ಲೆ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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