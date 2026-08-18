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  • /ಚಾಮರಾಜನಗರ ಶೂಟೌಟ್; ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಪರಿಹಾರ.. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ CM ವಿಜಯ್‌!

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಶೂಟೌಟ್; ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಪರಿಹಾರ.. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ CM ವಿಜಯ್‌!

ಮೂವರ ಶೂಟೌಟ್ ಕೇಸ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಸದನದಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಡಿಎಂಕೆ ಮುಖಂಡರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 18, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:11 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಶೂಟೌಟ್; ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಪರಿಹಾರ.. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ CM ವಿಜಯ್‌!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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