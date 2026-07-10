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2 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ; ಬೇಟೆಗಾರರು ಬಂಧನ.. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಡಿಕ್ಕಿ, ಓರ್ವ ಸಾ*ವು!

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಲೆಂದು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈಕ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಎರಡು ಬೈಕ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಭೀಮನಬೀಡು ಬಳಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
 

Written ByBhimappa
Published: Jul 10, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:18 AM IST
2 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ; ಬೇಟೆಗಾರರು ಬಂಧನ.. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಡಿಕ್ಕಿ, ಓರ್ವ ಸಾ*ವು!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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