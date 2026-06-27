/ಚಂಗ್ಲು ತರ ಆಡ್ತಾರೆ.. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲಗೆ ಹರಿಬಿಟ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಶಾಸಕ!

Congress MLA Cuddalore Uday: ಸರ್ಕಾರದ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರೈತರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಡುವಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಚಂಗ್ಲು ಎಂದು ಮದ್ದೂರು ಶಾಸಕ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮದ್ದೂರಿನ ಉಪಾರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಕದಲೂರು ಉದಯ್ ಅವರು, ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಂಗ್ಲು ತರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವೆಸ್ಟಾಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಹೆಸರು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಡ್ಡ ಹಾಕಲು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕದಲೂರು ಉದಯ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೊದಲು ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಈಗ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಹೆಸರು ತಗೊಂತಾರೆ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇವರು ಎರಡೂ ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದೋರು. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೌರವ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚಂಗ್ಲು ತರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಕಾಯ್ತಿನಿ ಅಂತಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು?, ಯಾವುದಾದರೂ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ?, ಯಾವುದಾದರೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ?, ವೆಸ್ಟಾಂಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ವಿಧಾನಸೌದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರದು ಬರೀ ಚಂಗ್ಲುತರನೆ ಆಗೋಯ್ತು ಎಂದು ಮದ್ದೂರು ಶಾಸಕ ಕದಲೂರು ಉದಯ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.