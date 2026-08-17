/ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ.. ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಗುಡ್ ಬೈ.!

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಸಚಿವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಎಬಿ ರಮೇಶ ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ ನನಗೆ ರಾಜಕಾರಣದ ಜೀವನ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ, ಸಮಯ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೈ ತಪ್ಪಿದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ನನಗೆ ರಾಜಕಾರಣದ ಜೀವನ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ:
ಮಂಡ್ಯದ ಅರಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ನಾನು ಏನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟೆ ಅದು ನನಗೆ ಸಿಕಿಲ್ಲ. ಆಸೆ ಪಡದಿದ್ದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮೀರಿದ್ದು, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದ್ರು ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು:
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಸೆ, ಭರವಸೆ, ಕನಸು ಇವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಹಿರಿತನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವ ಪದ್ದತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ರು ಸಮಯ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದ್ರು ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕುಟುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರು.
ತಂತ್ರ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ?
ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರ, ಕುತಂತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ತಂತ್ರ ನಡೆಯದಿದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ನಾನು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಯಾವುತ್ತು ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು. ಅವತ್ತಿನ ಘಟನೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟೆ ಇವರು ಕೈ ಹಿಡಿದರು ಅಷ್ಟೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜಕಾರಣದ ಜೀವನ ಸಾಕಾಗಿದೆ:
ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜಕಾರಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ, ಅತೃಪ್ತಿ ಇರಲ್ಲ.
ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ರಾಜಕಾರಣದ ಜೀವನ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರು. ಸರಿಸಮಾನವಾದವರು ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಬಿಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಗುದ್ದಾಡಿಲ್ಲವಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ?. ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇಜಾರು ಇದೆ ಅಷ್ಟೆ ಎಂದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಪಕ್ಷ ಬಿಡುವ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.