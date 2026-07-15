ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಆನೆ ಮರಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಮಡಿಕೇರಿ: ಮಡಿಕೇರಿಯ ನೆಲ್ಲಿ ಹುದಿಕೇರಿಯ ನಲ್ವತ್ತೆಕರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆನೆಯೊಂದು ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ನೀರಿನ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮರಿ ರಾತ್ರಿ 8.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆಗಾಗಿ ಅಗೆದಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮರಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರ, ಅದರ ತಾಯಿ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಮರಿ ಹೊಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಹಿಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬರಡಿ ಮತ್ತು ನಲ್ಪಟ್ಟೆಕರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾಡು ಆನೆಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹತ್ತಿರ ಆನೆಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.