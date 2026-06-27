/Kodagu: ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಹುಸಿ ಬಾಂ*ಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ! ಇಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ

Kodagu Crime: ಹಸಿರು ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಿಂದ ಸದಾ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಕೊಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಇಂದು (ಜೂನ್ 27) ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಸುದ್ದಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೊಡಗಿನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಇಮೇಲ್ (Kodagu Bomb Threat E-Mail) ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಕೊಡಗಿಗೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ!
ಕೊಡಗಿಗೆ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೋಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದು, ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬೆದರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್!
ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಇಮೇಲ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಕ್ಷಣ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಿಯಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯನ್ನೂ ಜಾಲಾಡಿದೆ. ದುರ್ಗ ಡಿ. ವಿದ್ಯಾ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಹಸರಿನಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲ್ ಸಂದೇಶ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಪದೇ ಪದೇ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬೆದರಿಕೆ ಮೇಲ್ನಿಂದಾಗಿ ಸದ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ತಪಾಸಣೆಯ ಬಳಿಕ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತಪಾಸಣೆ ಬಳಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಳಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ಜಲಾಗಿದೆ. ಮಡಿಕೇರಿ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಕೊಡಗು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ!
ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಜೂನ್ 23ರಂದು ಕೊಡಗಿಗೆ ಸಹನಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಲಾಗಿತ್ತು. ಐಸಿಸ್ ಉಗ್ರರು ಸೈನೈಡ್ ಬಾಂಬ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆ ದಳ ಮತ್ತು ಶ್ವಾನ ದಳ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ತೀವ್ರ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮುಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬೆದರಿಕೆ ಇ ಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು?
ಸಹನಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಭೀಕರ ಸೈನೈಡ್ ಬಾಂಬ್ ಬಳಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಐಸಿಸ್ ಸಂಘಟನೆಯವರಿಗೆ ಈ ದಾಳೆ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಈ ಹೆಸರು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು.
ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೂ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಜೂನ್ 22 ರಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಇಮೇಲ್ ಒಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ತಕ್ಷಣ ಉಡುಪಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು, ಶ್ವಾನ ದಳ ಹಾಗೂ ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸುತ್ತ ಯಾವುದೇ ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಮೇಲ್ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬೇಧಿಸಲು ಹೊರಟ ಪೊಲೀಸರು, ಯಾರೋ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹರಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.