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  • /Kodagu: ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಹುಸಿ ಬಾಂ*ಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ! ಇಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ

Kodagu: ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಹುಸಿ ಬಾಂ*ಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ! ಇಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ

ಇದೀಗ ಇಂದು (ಜೂನ್‌ 27) ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್‌ ಬೆದರಿಕೆ ಸುದ್ದಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೊಡಗಿನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ  ಬಾಂಬ್‌ ಬೆದರಿಕೆ ಇಮೇಲ್‌ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 27, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 01:20 PM IST
Kodagu: ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಹುಸಿ ಬಾಂ*ಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ! ಇಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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