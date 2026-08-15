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Mandya: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದಂದು 'ಬರಗಾಲ ಉತ್ಸವ' ಆಚರಿಸಿದ ರೈತರು! ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ

Farmers Protest: ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ 80ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ (Independence Day) ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬರಗಾಲದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನವನ್ನು ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ಬರಗಾಲದ ಉತ್ಸವವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 15, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 01:56 PM IST
Mandya: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದಂದು 'ಬರಗಾಲ ಉತ್ಸವ' ಆಚರಿಸಿದ ರೈತರು! ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ

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Prajwal B

Prajwal B

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