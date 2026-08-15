Mandya: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದಂದು 'ಬರಗಾಲ ಉತ್ಸವ' ಆಚರಿಸಿದ ರೈತರು! ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ

Mandya: ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ 80ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ (Independence Day) ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬರಗಾಲದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನವನ್ನು ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ಬರಗಾಲದ ಉತ್ಸವವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಂನಿಂದ (KRS Dam) ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಜಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ, ಬರ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಚಿವ ಎನ್ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ (N Cheluvarayaswamy) ಅವರ ಮುಂದಿಟ್ಟು ರೈತರು ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ, ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ಬರಗಾಲದ ಉತ್ಸವ.!
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ರೈತರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಂಜಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳು ಕೂಗಿದರು. "ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ" ಎಂದು ರೈತರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೇ ಬೆಳೆಗಳು ಫಸಲು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲದೇ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗದೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದಿರುವುದು ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಕೊರತೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಎನ್.ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, "ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೈತರ ಪರ ಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ICC ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಹಾಗೂ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಇಬ್ಬರು ರೈತರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೇವೆ. ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರೈತರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿಯವರು "ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರು ಆತಂಕ ಪಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ರೈತರ ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ಗಣಿಗ ರವಿಕುಮಾರ್, ಡಿಸಿ ಡಾ.ಕುಮಾರ, ಸಿಇಓ ನಂದಿನಿ, ಭಾಗಿಯಾದರು.