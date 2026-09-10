/ಶಿಂಷಾ ನದಿ ನೀರು ಲಿಫ್ಟ್‌ ಆರೋಪ.. NSL ಕಾರ್ಖಾನೆ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರು ಕಿಡಿ..ಕಿಡಿ

Farmers protest: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಹಿನ್ನಲೆ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ರೈತರು ಹಾಕಿದ ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗದೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಾಂತಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಜನ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರೈತರ ನೀರಿಗೆ NSL ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದೆ.
ರೈತರ ನೀರಿಗೆ NSL ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಕನ್ನ
ಭೀಕರ ಬರಗಾಲದ ನಡುವೆ ರೈತರಿಗೆ ಎದುರಾಯ್ತು ಆತಂಕ
ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಕನ್ನ
NSL ಕಾರ್ಖಾನೆ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್.!
ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಕಿದ್ದಾನೆ. ಜನಜಾನುವಾರುಗಳ ಕಾಪಾಡಲು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಅಲ್ಪಾ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪದ NSL ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಶಿಂಷಾ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ದರ್ಪದ ನಡೆ ಖಂಡಿಸಿ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಣೆದೊಡ್ಡಿ ಬಳಿ ಜಾಕ್ವೆಲ್ ಬಳಿ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಅಣೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ನೀರಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಕನ್ನ ಹಾಕಲಾಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಪ್ಪದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ NSL ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಿದೆ. ಶಿಂಷಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿಲ್ಲ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನಾದರೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ರೈತರ, ಜಾನುವಾರುಗಳ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಳಿಸಬೇಕು. NSL ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ರೈತರು ತಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅತ್ತ NSL ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿರೋದು ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಾದರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.