7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ: 63 ಎಕರೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲು..!

Fire In Forest: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದ ಬಿಆರ್‌ಟಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಸುಮಾರು 63 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 3, 2026, 11:58 AM IST
  • ಬಿಆರ್‌ಟಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ
  • ವಾರದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು

EPFO Pension Rules: ವೇತನ ಮಿತಿ, ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ರಿವೀಲ್
ಮಾಲೀಕನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೈಯಿಸಿಕೊಂಡ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್..‌ ಕೈ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುತ್ತಲೇ ಸಂಜೀವ್‌ ಗೋಯೆಂಕಾ ಕ್ಲಾಸ್!‌
HRA Exemption: ದೇಶದ ಈ 4 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನೌಕರರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ 50% HRA ಕ್ಲೈಮ್..‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಟೇಕ್‌ ಹೋಮ್‌ ಸ್ಯಾಲರಿ
ಮುಖದ ಸ್ಕಿನ್‌ ಕೊರಿಯನ್‌ ಯುವತಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯಬೇಕಾ.. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು!
Fire In Forest News: ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಸರಿಸುಮಾರು 63 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಆಗಿದೆ. 

ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ ಆರ್ ಟಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್‌ 02, 2026) ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು  ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 25 ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ!

ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವಾಸು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 62 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಬೆಂಕಿ: 
ಬಿ ಆರ್ ಟಿ ಹುಲಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್-26 ರಂದು ಬೈಲೂರು ವಲಯ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು 38 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರನ್ನು ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

7 ದಿನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎರಡು‌ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

