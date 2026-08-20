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Chamarajanagar Fire Incident: ಕಾವೇರಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೂಟೌಟ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'ಬೆಂಕಿ' ಕಿಡಿ; 10 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ!

Fire Incident in Male Mahadeshwara: ಕಾವೇರಿ‌ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣವು (Shootout Case) ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅತ್ತ ಮೂವರ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ, ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 20, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:16 PM IST
Chamarajanagar Fire Incident: ಕಾವೇರಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೂಟೌಟ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'ಬೆಂಕಿ' ಕಿಡಿ; 10 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ!

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Prajwal B

Prajwal B

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Chamarajanagar Fire Incident: ಕಾವೇರಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೂಟೌಟ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'ಬೆಂಕಿ' ಕಿಡಿ; 10 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ!
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