Chamarajanagar Fire Incident: ಕಾವೇರಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೂಟೌಟ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'ಬೆಂಕಿ' ಕಿಡಿ; 10 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ!

Fire Incident: ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣವು (Shootout Case) ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅತ್ತ ಮೂವರ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ, ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿದೆ. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು, ಕಾಡು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಎನ್ ಕೌಂಟರ್ (En Counter) ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ..
10 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು; ಇದೇನು ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕಿಚ್ಚಾ ..?
ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಹನೂರಿನ ಅರಣ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂವರ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಶೂಟೌಟ್ ಬಳಿಕ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಕೆಲ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಎಪಿಸಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇದೀಗ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಕಾಡಿಗೆ ಕೆಲ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದ ಶಿಲುಬೆಪುರ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಎಕರೆ ಕಾಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗೆ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಬೆಂಕಿನಂದಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರ ಸಾಹಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ...
ಸಂಭ್ರಮದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಡೇವಿಡ್ ಕುಮಾರ್ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದನು, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶವು ಇಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಅದರ, ಮೂಲತಃ ಜೆಸಿಜಿ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ ಡೇವಿಡ್ ಕುಮಾರ್ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಲಾಸರ್ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ, ಇಂದು ಡೇವಿಡ್ ಕುಮಾರ್ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು , ಆದ್ರೆ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ, ನೀರವ ಮೌನ ಆವರಿಸಿದೆ.
ಖಾಕಿ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಮದಾಸ್
ಇನ್ನು ತನಿಖೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಮಹಿಮದಾಸ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿರುವುದು ದೃಢವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಅವನಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಅಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅವನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಿದ್ದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದ ಮಹಜರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು
ಇದರ ನಡುವೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖಾ ತಂಡ ತುಂಬಾನೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಗುಂಡುಗಳ ಚೂರು, ಕಾಟ್ರೆಜ್, ಮದ್ದಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಲ್ಯಾಬ್ ಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಗುಂಡು ಹಾರಿರುವ ದೂರ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಾಟ್ರೆಜ್ ಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರು ಸಹ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದ್ದರಿಂದಲೇ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನೇನು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವುದು, ಅರಣ್ಯದ ನಾಶ ಪಡಿಸುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ.