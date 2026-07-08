ಬೆಂ-ಮೈ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪುಂಡರ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಪ್ರಕರಣ ಐವರ ಬಂಧನ

Bengaluru-Mysuru Expressway: ಬೆಂಗಳೂರು- ಮೈಸೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ (Bengaluru-Mysuru Expressway) ಪುಂಡರ ದಾಂಧಲೆ ಪ್ರಕರಣಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಡಾ.ವಿಜೆ ಶೋಭಾರಾಣಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀರಂಗೊಪಟ್ಟಣದ ಟೋಲ್ ಬಳಿ ಕಾರು ಟಚ್ ಆದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಮದ್ದೂರಿನ ಬಳಿ ಕಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿ ಡಾ.ವಿ.ಜೆ ಶೋಭಾರಾಣಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಸಂತೋಷ್, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಅಭಿಷೇಕ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪ್ರತಾಪ್5ಜನ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳುವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸಾಗರ್ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಾರಿನ ಕ್ಯಾಮಾರದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಗೂಂಡಾಗಿರಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮದ್ದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಡಾ.ವಿಜೆ ಶೋಭಾರಾಣಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.