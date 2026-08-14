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Chamarajanagar: ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುತಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಆಹಾರ ಕಿಟ್: 5 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಪರದಾಟ

ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ (Nutritious food kit) ನೀಡದೇ ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಕಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 14, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 07:21 PM IST
Chamarajanagar: ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುತಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಆಹಾರ ಕಿಟ್: 5 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಪರದಾಟ

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Prajwal B

Prajwal B

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Chamarajanagar: ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುತಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಆಹಾರ ಕಿಟ್: 5 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಪರದಾಟ
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