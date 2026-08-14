/Chamarajanagar: ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುತಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಆಹಾರ ಕಿಟ್: 5 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಪರದಾಟ

Chamarajnagar: ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ (Nutritious food kit) ನೀಡದೇ ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಕಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಐದು ತಿಂಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಸದ್ಯ ಆದಿವಾಸಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಹೀನತೆ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ದೂರ ಮಾಡುವ ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಪರಿತಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ, ಮೊಟ್ಟೆ, ರಾಗಿ, ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ, ಹೆಸರು ಬೆಳೆ, ಕಡ್ಲೆಕಾಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಶಕ್ತಿಯುತ್ತ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ತಾವು ಬೆಳೆದ ಗಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನೆರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದೇ ಕಾದು ಕೂರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಹನೂರು , ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಹಾಗೂ ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ 8159 ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಇವರಿಗೆ ಬೇರೆಯ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೂ ವಿತರಣೆ ಮಾಡದೇ ನೆಪ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಇತ್ತ ನಾಡಿಗೂ ಬರದೇ, ಅತ್ತ ಕಾಡಲ್ಲೂ ಆಹಾರ ಸಿಗದೇ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಟೆಂಡರ್ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.