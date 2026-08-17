Chamrajnagar Shootout Case: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ಹನೂರು ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಇಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದು ಆಡಳಿತ- ವಿಪಕ್ಷಗಳ ವಾಕ್ಸಮರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸದನದಲ್ಲಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಸದನದಲ್ಲಿ ಶೂಟೌಟ್ ಸದ್ದು; ಆಡಳಿತ, ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ವಾಕ್ಸಮರ
ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೂಟೌಟ್ ಘಟನೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಾದರೂ ತಣ್ಣಗಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಶೂಟೌಟ್ ಘಟನೆ ಖಂಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಳುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಿವರಣೆ ಒಪ್ಪಲಾಗಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ, ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಗೂ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ, ಭರವಸೆಯಂತೆ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ
ಒಂದೆಡೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೂಟೌಟ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸದನದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು. ಮೇಲ್ಮನೆ - ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೂಟೌಟ್ ಘಟನೆಯು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ವಾಕ್ಸಮರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಶೂಟೌಟ್ ಘಟನೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಒಪ್ಪದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಆಶೋಕ್, ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ; ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಆಕ್ಷೇಪ
ಇನ್ನು, ಶೂಟೌಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮೂವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಇಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನೆರವೇರಿತು. ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತೋಮಿಯಾರ್ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ್, ಇದರ ಸಮೀಪವಿರುವ ಮರಿಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಂತೋಣಿ ಸಾಮಿ ಹಾಗೂ ಪೀಟರ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ತೆರಳಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸೇರಿ ತಲಾ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಿತರಿಸಿದರು.
ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆಗೆ ಆಗ್ರಹ
ತೋಮಿಯಾರ್ ಪಾಳ್ಯದ ಚರ್ಚ್ ಗೆ ಮೂರು ಶವಗಳನ್ನು ತಂದಿರಿಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮೃತರ ಸ್ವಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿತು. ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮೈಸೂರಿನ 18 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮೃತರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮೃತರು ಅಮಾಯಕರಾಗಿದ್ದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಾದದಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿಲ್ಲ, ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಶೂಟೌಟ್ ಕೇಸ್ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಉಪ ವಿಭಾಗಧಿಕಾರಿ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೀನಾ ಶೂಟೌಟ್ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಲವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದ 30 ಕೆಜಿ ಅಷ್ಟು ಜಿಂಕೆ ಮಾಂಸ, ಒಂಟಿ ನಳಿಕೆಯ ಎರಡು ನಾಡ ಬಂದೂಕು, ಹೆಡ್ ಟಾರ್ಚ್ ಗಳು, ಧರಿಸಿದ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ತರಲಾಗಿದ್ದ ಪಾತ್ರೆ, ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಚಾಕು, ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಆರೋಪ ಹಾಗೂ ಕಳ್ಳಬೇಟೆಗಾರರು ಎಂಬ ವಾದ ಇವೆರಡು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಬಳಿಕ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿ ಹೋಗಿರುವ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು..? ಯಾರು ಅಮಾಯಕರು? ಯಾರು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ತನಿಖಾ ತಂಡ ಬಯಲಿಗೆಳಿಯಬೇಕಿದೆ.