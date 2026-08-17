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Hanur Shootout Case: ಸದನದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಹನೂರು ಶೂಟೌಟ್‌ ಪ್ರಕರಣ! ಎಸ್‌ಐಟಿ ರಚನೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

Chamrajnagar Shootout Case: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ಹನೂರು ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಇಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದು ಆಡಳಿತ- ವಿಪಕ್ಷಗಳ ವಾಕ್ಸಮರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸದನದಲ್ಲಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 17, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 06:58 PM IST
Hanur Shootout Case: ಸದನದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಹನೂರು ಶೂಟೌಟ್‌ ಪ್ರಕರಣ! ಎಸ್‌ಐಟಿ ರಚನೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

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Prajwal B

Prajwal B

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