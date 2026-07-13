ಚಾಮರಾಜನಗರ: ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ (RSS) ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.
"ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾಡಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಜನರು ಇವರಿಗೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಸುದ್ದಿ ಓಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು" ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಇಲಾಖೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ ಅವರು, "ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (RDPR) ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ನೀಡಿದರೆ ಇವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 34 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ಕುರಿತು ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೈದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಬೈದುಕೊಳ್ಳಲಿ" ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.
'ರಾಮನ ಹಣದ ಖದೀಮರೇ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯವರು' ಎಂಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಆರ್. ಅಶೋಕ್, "ರಾಮನ ಹೆಸರು ಕಡೆಗೂ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕೈ ಮುಗಿಯುತ್ತೇನೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮೂಲತಃ ರಾಮನ ವಿರೋಧಿಗಳು. ರಾಮಮಂದಿರ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯೇ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಾಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚು (ವಿಗ್ರಹ) ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಇಂದು ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಯು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಕುರಿತು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, "ಇವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಇವರು ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.