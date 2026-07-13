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ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ, ವೈಫಲ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಜಪ: ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಆಕ್ರೋಶ

"ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾಡಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಜನರು ಇವರಿಗೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಸುದ್ದಿ ಓಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು" ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು

Written ByManjunath Naragund
Published: Jul 13, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:35 PM IST
ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ, ವೈಫಲ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಜಪ: ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಆಕ್ರೋಶ
Source: Bureau

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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