ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಯ್ತಾ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ?

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಲಸಿಗರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ, RTI ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕೆ. ಆರ್. ರವೀಂದ್ರ, ಎಂಬುವವರು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಲಾಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಕರಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಗಡೆ ಯಗಟಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ DKB-FORM OFFICE OF COOL ROOM ಎಂದು ಒಂದು ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಘಟಕ, ಹಾಗೂ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯ ಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಸ್ಟಾರ್ ಪೀಡ್ಸ್ ಪ್ರವೈಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (STAR-AI HAMZA GROUP) ಒಂದು ಘಟಕ ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆ ಪಕ್ಕ ತಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಹೆಚ್.ಎನ್.ಕಾವಲ್ ನಡುವೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯ ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಒಂದು ಘಟಕ, ಎಸ್.ಬಿ.ಎಫ್.ಹೆಚ್ ಕ್ಯಾಚಿರೀಸ್ ಗೇಟನ ಮುಂಭಾಗ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗದ್ದೆಭೂವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ Galaxy Breed ING FARM (GBF) SBF, STAR BREEDING FARM ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಕೋಳಿಫಾರಂ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನಾಮಫಲಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ನಾಗಮಂಗಲ ಮೈಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎ.ಶ್ರೀರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ 17 ಎಕರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಫಾರಂ ಘಟಕಗಳಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ 600 ರಿಂದ 700 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಳಿಫಾರಂ ಇತರೆ ಘಟಕಗಳಿದ್ದು ಈ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಲಸಿಗರು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಾಸಿಗಳಂತೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಏಜೆಂಟರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇವರ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಲಸಿರುವ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ನಡೆದಿರುವ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರೇ ಕಾರಣವೆಂಬ ಶಂಕೆ?
ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಲಸಿಗರು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ ನಂತರ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾಗಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಕೋಮು ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮದ್ದೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಕೋಮುಗಲಭೆ ನಡೆಯಲು ಇವರು ಕೂಡ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆ.ಆರ್. ರವೀಂದ್ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಲಸಿಗರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೋಳಿಫಾರಂ, ಪೀಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಇತರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಸ್ಟಾರ್ `ಗ್ರೂಪ್ ಎಂದು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರಿನಡಿ ಕಂಪನಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಕಲೇಶಪುರ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಇಂಧನ ಪೂರೈಸುವ ಪೈಪ್ಲೈನ್ನಿಂದ ಇಂಧನ ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ಐಆರ್ ವೇಳೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಆಗ್ರಹ:
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಲಸಿಗರ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ (ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ) ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಾಸಿಗಳೆಂದು ಏಜೆಂಟರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಆಧಾರ್ಕಾರ್ಡ್, ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಲಸಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಇವರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಏಜೆಂಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಕೋಳಿಫಾರಂ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಘಟಕಗಳ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೆ.ಆರ್.ರವೀಂದ್ರ ದೂರಿನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.