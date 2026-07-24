/ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿಯ ಚಿಪ್ಪು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನ: ಬಂದೂಕುಗಳ ಸಮೇತ ಯುವಕ ಅರೆಸ್ಟ್

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಅಳವಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಬೇಧವಾಗಿರುವ ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿಯ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಯುವಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗೋಠಾರ ಬಳಿಯ ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿಯ ಚಿಪ್ಪುಗಳ ಮಾರಾಟ:
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗೋಠಾರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿಯ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸಿಐಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅರಣ್ಯ ಸಂಚಾರಿ ದಳವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಯುವಕನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮಹೇಶ ನಾಯಕ ಹೆಚ್. ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಸೀಜ್:
ಇನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿಯ ಚಿಪ್ಪುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 2 ಕೆಜಿ 800 ಗ್ರಾಂ ಚಿಪ್ಪುಹಂದಿಯ ಚಿಪ್ಪು, 4 ನಾಡ ಬಂದೂಕು, ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್, ಬಂದೂಕಿಗೆ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಮಹೇಶ ನಾಯಕ ಹೆಚ್. ಯಾರು? ಈತನ ಮೂಲ?
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಆಗಿರುವ ಮಹೇಶ ನಾಯಕ ಹೆಚ್ ಮೂಲತಃ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಣನೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಸಂಬಂಧ ದೊರೆತ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮಹೇಶ ನಾಯಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಅರಣ್ಯ ಸಿಐಡಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ:
ಅಕ್ರಮ ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿಯ ಚಿಪ್ಪು ಮಾರಾಟ ಜಾಲವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸಿಐಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅರಣ್ಯ ಸಂಚಾರಿ ದಳದ ಪಿಎಸ್ಐ ಯಾಸ್ಮೀನ್ ತಾಜ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಗೋವಿಂದನಾಯಕ, ಹೆಚ್.ಡಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಮತ್ತು ರಾಜು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ:
ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಗೊಲಿನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯು ನೋಡಲು ಮುಳ್ಳು ಹಂದಿಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೈ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಪ್ಪುಗಳಂತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಂಗೊಲಿನ್ ಎಂಬ ಪದವು ಪೆನ್ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಂಬ ಪದಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ಯಾಂಗೊಲಿನ್ ಎಂದರೆ ಮಲೆಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉರುಳುವ ಚೆಂಡು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ.
ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿ ಎಂದರೆ ಹಂದಿಯ ಪ್ರಬೇಧವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಹಂದಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕುಗಳಂತಹ ಜೀವಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜೀವಿ ಆಗಿದೆ. ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿ ತನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಇದ್ದಾಗ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಂಡಿನ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಮುದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಉರುಳಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಜೀವಿ ಇಂದು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನ ಮೂರನೇ ಶನಿವಾರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ಯಾಂಗೊಲಿನ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಅನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.