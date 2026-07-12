/ನದಿಗೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗಿದ್ದವರ ನಾಪತ್ತೆ ಕೇಸ್‌.. ಓರ್ವನ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ!

Kodagu district Hemavati backwaters: ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲೆಂದು ನದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಓರ್ವನ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಸತತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರದು ಮಾತ್ರ ಮೃತದೇಹ ಮತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆಯ ಹೇಮಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಮಂತರ್ ಗೌಡ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಶಾಸಕರು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರುಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ (45) ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀರುಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಜ (50) ಅವರ ಮೃತದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಧಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೇಮಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದ ಇಬ್ಬರು ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾಗರಾಜ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ನೀರುಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಜ ಅವರ ಮೃತದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಧಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶನಿವಾರಸಂತೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಮಂತರ್ ಗೌಡ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ;
ಹಾಸನ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಾಂತರ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಒಡೆದು ಭಾರೀ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸುಲಿಗೆ ಬಳಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಒಡೆದು ನೀರು ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ನೀರು ಹೊರ ಚಿಮ್ಮುವ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೂ ನೀರು ಪೋಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿರೋ ನೀರಿನ ಮೇಲೆಯೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಪವರ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಪವರ್ ಲೈನ್ಗೆ ನೀರು ತಾಕಿದರೆ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸೋ ಆತಂಕ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿದೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರೂ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಲವು ವಿಘ್ನ ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವೆಡೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಒಡೆದು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.