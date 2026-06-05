Kerala Robbery Gang Arrested: ಕಳೆದ ಮೇ 21ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಆಸೀಫ್ ಎಂಬ ಉದ್ಯಮಿಯ ಕಾರ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ದರೋಡೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ದರೋಡೆಕೋರರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೇಗೂರು ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರು ಮೂಲದ ಅನೀಶ್( 32), ಅನೂಪ್ (29), ರಾಹುಲ್(28), ಹೆನೋಕ್(26), ಅನುರಾಜ್(35), ಅಮಲ್ (26), ರಮೇಶ್ (30) ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಮೇ 21, 2026 ಗುರುವಾರದಂದು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಕೇರಳದ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿ ಆಸೀಫ್ ಎಂಬುವವರ ಕಾರನ್ನು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರಿಕಾಟಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ದರೋಡೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಖದೀಮರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಳಿಕ ಆತನ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಉದ್ಯಮಿಯ ಅಪಹರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಹಣ ಸಿಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಳಿಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮೊಬೈಲ್ ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರಿಕಾಟಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಘಟನೆ:
ಕೇರಳದ ಸುಲ್ತಾಲ್ ಬತ್ತೇರಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರಿನ ಬಂಡಿಪಾಳ್ಯಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವ ವೇಳೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರಿಕಾಟಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯಮಿ ಆಸೀಫ್ ಬೇಗೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಮತ್ತೆ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿದ ಕೇರಳ ಗ್ಯಾಂಗ್:
ಮತ್ತೆ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿದ ಕೇರಳ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಉದ್ಯಮಿ ಬಳಿ ದರೋಡೆಗೆ ವಿಫಲಯತ್ನ ನಡೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯಮಿಯ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬೇಗೂರು ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಸ್ಪಿ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಕಾರು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ದರೋಡೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ 7 ಮಂದಿ ದರೋಡೆಕೋರರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೇಗೂರು ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
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