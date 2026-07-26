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Elephant Death: ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಅಮ್ಮನ ಸಾವು ಕಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಮರಿ ಆನೆ; ಮನಕಲಕುವ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್‌‌

Kodagu Elephant: ಕೊಡಗು (Kodagu) ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದುರಂತ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಆನಂದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೌರಿಕಾಡು ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನ ಕಾಫಿ ತೋಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾನೆಯೊಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಅತ್ತ ಮೃತ ತಾಯಿ ಆನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮರಿ ಆನೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 26, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 05:51 PM IST
Elephant Death: ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಅಮ್ಮನ ಸಾವು ಕಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಮರಿ ಆನೆ; ಮನಕಲಕುವ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್‌‌

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Prajwal B

Prajwal B

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