/ಕೊಡಗು: ಅಕ್ಕನ ಗಂಡನ ವಿಕೃತ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದಕ್ಕೆ 4 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಭೀಕರ ಹ*ತ್ಯೆ.. ಆರೋಪಿ ಅರೆಸ್ಟ್

ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳ ಮೇಲಿನ ವಿಕೃತ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಾ*ಮುಕನೊನ್ನಬ್ಬ ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿಯ ತಂಗಿ ಮಗನನ್ನೆ ಕೊಂ**ದು ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟರಿ ಏನು ಎಂಬ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯ ಲೈನ್ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಮನಕಲಕುವ ಭೀಕರ ಘಟನೆ. ರಾಯಚೂರು ಮೂಲದ ಪಂಪನಗೌಡ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಸುಚಿತ್ರಾ, ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಂದು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಸುಚಿತ್ರಾ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ಅಕ್ಕನ ಗಂಡ ಪ್ರತಾಪ್ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಲೈಂ**ಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದರಿಂದ ಸುಚಿತ್ರಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಪ್ರತಾಪ್ ಲೈಂ**ಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದ ಸುಚಿತ್ರಾ, ತಾನು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಹೊರಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಆರೋಪಿ ಪ್ರತಾಪ್, 'ನನಗೆ ಸಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊ*ಲ್ಲುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ.
ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಹೆದರಿ ಸುಚಿತ್ರಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ, ವಿಕೃತ ಕಾ**ಮುಕ ಪ್ರತಾಪ್ 4 ವರ್ಷದ ಕಂದಮ್ಮ ಚರಣ್ ಮೇಲೆ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹ**ಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸುಚಿತ್ರಾ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಕಿರುಚಾಡಿದಾಗ, ಆಕೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಹ**ಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಸುಚಿತ್ರಾ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ (FSL) ತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಪ್ರತಾಪ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಬಂಧಗಳ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನೇ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ, ತನ್ನ ಕಾ***ಮದ ಹಸಿವಿಗಾಗಿ 4 ವರ್ಷದ ಮುಗ್ಧ ಕಂದಮ್ಮನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತೆಗೆದಿರುವ ಈ ಘಟನೆ ಇಡೀ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ನಂಬಿದ ಅಕ್ಕನ ಗಂಡನೇ ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ.