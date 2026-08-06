/ರೈತರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್..‌ KRS ಜಲಾಶಯದ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯೋ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ?

KRS Dam Water Level Today: ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಗಳು ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಸಾಗರ (KRS) ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಭಾರೀ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ರಾಮನಗರದ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಕಹಿ ಸುದ್ದಿ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಕೆಆರ್ಎಸ್ಗೆ ಒಳ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜಲಾಶಯದ ನೀರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಅಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ಮಳೆರಾಯ ಏಕಾಏಕಿ ಈಗ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಪರಿಣಾಮ ಒಳ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ 33 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬರುತಿತ್ತು. ಕಳೆದೆರೆಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಈಗ ಒಳ ಹರಿವು 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸಂತಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಬಿಗ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ.
ರೈತರ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಮಳೆರಾಯ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ. ಮಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದಿದ್ದರೇ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸದಿದ್ದರೇ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರುವ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯ ರೈತರು, ಜನರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಸುತ್ತ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿ, ಜೀವ ಸಂಕುಲ ಬದುಕಲಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸುರಿದ್ದಿದ್ದ ಮಳೆಗೆ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಿದೆ, ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಿದೆ, ಒಳ ಹರಿವು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
KRS ಡ್ಯಾಂ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ
ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟ: 124.80 ಅಡಿ
ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ: 105.87 ಅಡಿ
ಒಳ ಹರಿವು: 10,176 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
ಹೊರ ಹರಿವು: 2,015 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
ಗರಿಷ್ಟ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 49.452 TMC
ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ: 27.770 TMC
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ: KRS