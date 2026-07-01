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Cauvery River: ಜೀವನಾಡಿ ಕಾವೇರಿ ಒಡಲಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆ! ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಇಡೀ ನಾಡಿನ ಜನರನ್ನ ಈಗ ಆತಂಕಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಜೀವನಾಡಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬತ್ತುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 01, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:58 PM IST
Cauvery River: ಜೀವನಾಡಿ ಕಾವೇರಿ ಒಡಲಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆ! ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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Cauvery River: ಜೀವನಾಡಿ ಕಾವೇರಿ ಒಡಲಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆ! ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು
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