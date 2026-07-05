/Chamarajanagar: ಅಜ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆರಗಿದ ನರಭಕ್ಷಕ ಚಿರತೆ; ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ

Chamarajanagar: ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ (Chamarajanagar) ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಚಿರತೆ (Leopard) ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೀಣ್ಯಂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ತಟ್ಟಿಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಿ ಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವೃದ್ಧೆ ಶಿವಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ 6 ವರ್ಷದ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಹರ್ಷಿತ ಮೇಲೆ ನರಭಕ್ಷಕ ಚಿರತೆ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಜ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆರಗಿದ ನರಭಕ್ಷಕ ಚಿರತೆ
ಗಡಿ ನಾಡು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನರಭಕ್ಷಕ ಚಿರತೆ ಹಾವಳಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೀಣ್ಯಂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ತಟ್ಟಿಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಿ ಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಡಿಯ ಮುಂಭಾಗ ಕುಳಿತಾಗ ಚಿರತೆ ಏಕಾಏಕಿ ವೃದ್ಧೆ ಶಿವಮ್ಮ, ಮೊಮ್ಮಗಳು ಹರ್ಷಿತಾ ಮೇಲೆ ಎರಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಪವಾಡವೆಂಬಂತೆ ಇಬ್ಬರೂ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ವೃದ್ಧೆ ಶಿವಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಯೇ ನರಭಕ್ಷಕ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ವೇಳೆ ವೃದ್ಧೆ ಜೋರಾಗಿ ಅರಚಾಡಿದ್ದರು. ಅಜ್ಜಿಯ ಚೀರಾಟ ಕೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಹರ್ಷಿತಾ ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಮ್ಮರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ 6 ವರ್ಷದ ಹರ್ಷಿತಾಳ ಕತ್ತು ಮತ್ತು ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹೊರ ಬಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಚಿರತೆ ಪರಾರಿ
ಅಜ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಅರಚಾಟ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ಹಾಡಿ ಜನತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜನ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನರ ಭಕ್ಷಕ ಚಿರತೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ವೃದ್ಧೆ ಶಿವಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಹರ್ಷಿತಾಳನ್ನ ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಹರ್ಷಿತಾಳಿಗೆ ಐಸಿಯೂನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೇಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಡಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಚಿರತೆ ಹಾವಳಿ!
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಚಿರತೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾನವ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.