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Chamarajanagar: ಅಜ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆರಗಿದ ನರಭಕ್ಷಕ ಚಿರತೆ; ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ

Leopard Attack: ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ (Chamarajanagar) ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಚಿರತೆ (Leopard) ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೀಣ್ಯಂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ತಟ್ಟಿಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಿ ಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 05, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:23 AM IST
Chamarajanagar: ಅಜ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆರಗಿದ ನರಭಕ್ಷಕ ಚಿರತೆ; ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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