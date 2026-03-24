ಆಪರೇಷನ್‌ ಟೈಗರ್‌ ಯಶಸ್ವಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿರತೆ ಬಿಂದಾಸ್ ಓಡಾಟ- CCTV ಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ

Leopard CCTV Footages: ಗಡಿಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಉಪಟಳ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ದು ಗ್ರಾಮಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಓಡಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಅದರಂತೆ, ಎರಡು ಊರಿನ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಮಾರ್ಚ್ 24 ಮಂಗಳವಾರ) ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಚಿರತೆ ಓಡಾಟನಡೆಸಿದ್ದು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಪುರ ಸಮೀಪದ ಸಿದ್ದಮಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂಬವರ ತೋಟದ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಚಿರತೆ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡಿ ಮನೆಮಂದಿಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂಜೇದೇವನಪುರದಲ್ಲಿ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ರೈತರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಚಿರತೆಗಳ ಸೆರೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್ ಯಶಸ್ವಿ:
ಚಾಮರಾಜನಗರದ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿ, ಹಸು ಹಾಗೂ ಕಾಡುಹಂದಿಯನ್ನ ಕೊಂದು ತಿಂದು ತೇಗುತ್ತಿದ್ದ ಹುಲಿ ಸೆರೆಗಾಗಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಘ್ರ ಹುಲಿಗಾಗಿ ಬಂಡೀಪುರ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಬ ಸಾಕಾನೆ ಬಳಸಿ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಡಾಟ್ ಮಾಡಿ ಹುಲಿಯನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಬಂಡೀಪುರ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕೊನೆಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದುವರೆ ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಹುಲಿ ಮರಿಯನ್ನು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇರಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ (ಮಾರ್ಚ್ 23 ಸೋಮವಾರ) ಸಂಜೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಓಡಾಟದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆತಂಕಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ.