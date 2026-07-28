/ಮರದ ರೆಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಿದ ಚಿರತೆ; ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಕಾಡಿನ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣವೊಂದು ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಚಿರತೆಯೊಂದು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಮರದ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಭಕ್ಷಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಸಫಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಸಫಾರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಮರದ ಎತ್ತರದ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಚಿರತೆ ತನ್ನ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಇತರ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಮರದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಗಿ ಅರಣ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮರದ ಮೇಲೆಯೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಚಿರತೆಗಳ ಸಹಜ ಗುಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹುಲಿ, ಕಾಡುನಾಯಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಚಿರತೆ ಜಿಂಕೆಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿರತೆ ಅದೇ ಮರದ ಮೇಲೆಯೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರು ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕಾಡಿನ ನೈಜ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಒಂದು ನೈಜ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಈ ದೃಶ್ಯ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳು ಜಿಂಕೆ, ಕಾಡು ಮೊಲ, ನವಿಲು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಬೇಟೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವುದು ತುಂಬಾ ವಿರಳ.
ಬಂಡೀಪುರ ಸಫಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ, ಆನೆ, ಕರಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಮರದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಂಡೀಪುರದ ವನ್ಯಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
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