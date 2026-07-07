/ದೇವರ ದರ್ಶನದ ಜೊತೆ ಚಿರತೆಯ ದರ್ಶನ! ಹಿಮವದ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್!

Himavad Gopalaswamy Betta: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿಮವದ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ವನ್ಯಜೀವಿ ದರ್ಶನವೊಂದು ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಚಿರತೆಯ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಈ ಬಾರಿ ದೇವರ ದರ್ಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲಿನ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಚಿರತೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಹಿಮವದ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲಿನ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ, ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಹಜ ಸಂಚಾರ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶೇಷತೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಲ್ಲಿನ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮಲಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಚಿರತೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿರತೆಯು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಗಾಬರಿಯ ಲಕ್ಷಣ ತೋರದೆ ಕೆಲಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮಲಗಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡತೊಡಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಮವದ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟವು ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಹಾಗೂ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆನೆ, ಜಿಂಕೆ, ಕಾಡೆಮ್ಮೆ, ಕರಡಿ, ಚಿರತೆ, ಹುಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಪರೂಪದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಹಜ ವಾಸಸ್ಥಳವಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಾಗ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ದರ್ಶನವಾಗುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಲ್ಲಿನ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಜನಂತೆ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದ್ದ ಚಿರತೆಯ ದೃಶ್ಯವು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ನೀಡಿದೆ.
ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿರತೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅರಣ್ಯದೊಳಗಿನ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅವುಗಳ ಸಹಜ ನಡವಳಿಕೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅತಿಯಾದ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಚಿರತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕೆಣಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಾಹನದಿಂದ ಇಳಿಯಬಾರದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಬಾರದು, ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುವುದು ಅಥವಾ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಬಳಸಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂತಹ ವರ್ತನೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಹಜ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಮವದ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟವು ಪ್ರಕೃತಿ, ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯದ ಸಂಗಮವಾಗಿರುವ ಅಪರೂಪದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಆವರಿಸುವ ಮಂಜು, ಹಚ್ಚಹಸಿರು ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂಚಾರ ದೇಶ-ವಿದೇಶದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಚಿರತೆಯ ದರ್ಶನವೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಅವರ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಕಲ್ಲಿನ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದ್ದ ಚಿರತೆಯ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ವನ್ಯಜೀವಿ ದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾಸಿಗನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.