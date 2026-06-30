/ಲವ್ ಜಿಹಾದ್, ಕೊಡಗಿನ ತಾಯಿ, ಮಗು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರ.. ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ!

Hindu organizations in Kushalanagar: ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಹಾಗೂ ಬಲವಂತದ ಮತಾಂತರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿವೆ. ತಾಯಿ, ಮಗುವನ್ನು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿರುವುದು ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದೆ. ಕೊಡಗಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾವೇರಿ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಎನ್ಟಿಸಿಯ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಮಗುವನ್ನು ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಸಲೀಂ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಹಚರ ಜಲೀಲ್ ಮತಾಂತರ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಪುತ್ರನನ್ನು ಮತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಇತ್ತ ಪತ್ನಿ ಕಣ್ಮರೆ ಅಂತ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಪತಿಗೆ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಗು ಸಿಕ್ಕರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮತಾಂತರ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಮಿತಿ ಬೃಹತ್ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇಂದು ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವು.
ಕುಶಾಲನಗರ ಬಳಿಯ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 4 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಸಾಗಿದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕುಶಾಲನಗರ ಕಾರು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿತು. ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅಪ್ಪಚ್ಚು ರಂಜನ್, ಕೆ.ಜಿ ಬೋಪಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಮುಖರು, ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಹಾಗೂ ಬಲವಂತದ ಮತಾಂತರ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ದಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಘಟನೆ ಖಂಡಿಸಿ ಕುಶಾಲನಗರ ಬಹುತೇಕ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗಿನಿಂದನೆ ವರ್ತಕರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಬಂದ್ಗೆ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಾನ್ನದ ನಂತರ ಎಂದಿನಂತೆ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಆದವು.
ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಕೋಮು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದೆ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕೊಡಗು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧರ್ಮ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಶಾಂತವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಅನ್ಯಧರ್ಮೀಯರಿಂದ ನಡೆದ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಂತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೋ ಎನ್ನೋ ಆತಂಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರನ್ನ ಕಾಡ್ತಿದೆ. ಅದೇನೇ ಆಗಲಿ ಎನ್ಟಿಸಿಯ ಈ ಮತಾಂತರ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.