/Mandya Crime: ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನೇ ಕೊಂ*ದು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಕರ; ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರೋಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ?

Mandya Crime: ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಲವು ಅನುಮಾನ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಘಟನೆ ನಡೆಸ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಮಹಿಳೆಯ ಸಾವಿನ ನಿಗೂಢ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು? ಅಷ್ಟಕ್ಕು ಅದೊಂದು ಕೊಲೆಯೋ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯೋ? ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೇಧಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಳಗಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಜೂ.24ರಂದು ಮಳವಳ್ಳಿಯ ಜವನಹಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಶವವೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸತ್ತೇಗಾಲ ರಸ್ತೆಯ ಜವನಗಹಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸಮೀಪ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದ ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಪ್ರೇಯಸಿ ಕೊಂದ ಪ್ರಿಯಕರ!
ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಶವ, ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಕರನೇ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಶವವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ, ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಂಡ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳು!
ಜೂನ್ 24 ರಂದು ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಜಿನ ಬೆಳಕವಾಡಿ ಸಮೀಪದ ಸತ್ತೇಗಾಲ ರಸ್ತೆಯ ಜವನಹಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೋರ್ವರ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉಂಗುರಗಳು, ಕೀಲಿ, ವಾಚ್ ಮತ್ತು ಹೇರ್ಕ್ಲಿಪ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಮಹಿಳೆಯ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ವಿ.ಜೆ ಶೋಭಾರಾಣಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ಮಹಿಳೆ ಕೊಂದ ಹಂತಕನ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸತ್ಯ ಬಯಲು
ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಬೆಳಕವಾಡಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಟಿಯೋಸ್ ಕಾರೊಂದು ಪಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರು ಹಲವು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರಿನ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೋರ್ವಳು ಇದ್ದಳು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿಯ ರಾಜಶೇಖರ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಖಾಕಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆತ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬೇಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿಯೇ ಸುಳ್ಳಿನ ನಾಟಕವಾಡಿದ ಕೊಲೆಗಾರ!
ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಕಾರು ಮಾಲೀಕ ರಾಜಶೇಖರ್ನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿಯೇ ಕಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದನಂತೆ. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಗೆ ಹೆದರಿ ಜೂನ್ 28ರಂದು ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅಸಲಿಗೆ ಪ್ರಿಯಕರ ರಾಜಶೇಖರ್, ಪ್ರೇಯಸಿ ನಳಿನಿ ಕೊಲೆಗೈದು, ಮಳವಳ್ಳಿಯ ಜವನಗುಡ್ಡದ ಬಳಿ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದ. ನಳಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಾರ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ನಳಿನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಗಂಡನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ನಳಿನಿಯನ್ನು ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಶವವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಅಚ್ಚರಿಯೆಂದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿ ಸ್ನೇಹಿತ ವೆಂಕಟೇಶ್ಗೆ "ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಳಿನಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದನಂತೆ.
ರಾಜಶೇಖರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಂಬಾತನೇ ಆರೋಪಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.