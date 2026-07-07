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Mandya Crime: ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನೇ ಕೊಂ*ದು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಕರ; ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರೋಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ?

Crime News: ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು? ಅಷ್ಟಕ್ಕು ಅದೊಂದು ಕೊಲೆಯೋ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯೋ? ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೇಧಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಳಗಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 07, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:26 AM IST
Mandya Crime: ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನೇ ಕೊಂ*ದು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಕರ; ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರೋಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ?
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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Mandya Crime: ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಕರ; ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರೋಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ?
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