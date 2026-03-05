English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • ಮೈಸೂರು ನ್ಯೂಸ್
  • 71 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, ಎರಡು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಹುಂಡಿ ಹಣದಲ್ಲಿ‌ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ

71 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, ಎರಡು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಹುಂಡಿ ಹಣದಲ್ಲಿ‌ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ

Madappa Betta: ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರ ಮಹಾಪೂರದಿಂದ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 5, 2026, 11:14 AM IST
  • ಹುಂಡಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮಲೆ ಮಾದಪ್ಪ
  • ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಹುಂಡಿ ಹಣ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ‌ಮೊತ್ತ
  • 71 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, ಎರಡು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣವನ್ನೂ‌ ಅರ್ಪಿಸಿರುವ ಭಕ್ತರು

Trending Photos

IND vs ENG: ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾದರೆ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಲುಪುವವರು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ..!
camera icon10
IND vs ENG semi-final washed out scenario
IND vs ENG: ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾದರೆ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಲುಪುವವರು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ..!
ರೀಲ್ಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈಕೆ ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ..! ಅಂದು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದ ಜನ ಇಂದು ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
camera icon5
ACTRESS
ರೀಲ್ಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈಕೆ ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ..! ಅಂದು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದ ಜನ ಇಂದು ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
IPL 2026: RCB ತಂಡದ 7 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ 2 ಪಂದ್ಯ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon7
Royal Challengers Bengaluru
IPL 2026: RCB ತಂಡದ 7 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ 2 ಪಂದ್ಯ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ: ಶತಕಗಳ ಶತಕಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ಮುಂದಾದ ಬಿಸಿಸಿಐ..!
camera icon6
Virat Kohli ODI series
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ: ಶತಕಗಳ ಶತಕಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ಮುಂದಾದ ಬಿಸಿಸಿಐ..!
71 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, ಎರಡು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಹುಂಡಿ ಹಣದಲ್ಲಿ‌ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ

Male Mahadeshwara Hills News: ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳವಾದ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ (ಮಾ. 04) ಹುಂಡಿ ಹಣ ಎಣಿಕೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 28 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 3.41 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲೂರು ಬೃಹನ್ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಶಾಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ ಇ ರಘು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು   ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 3, 41,44,208 ರೂ. ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, 71 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ 2 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ಹುಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಘು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಮಾದಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ವೀಲಿಂಗ್ ಪುಂಡಾಟ

ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಹಳ್ಳದಲ್ಲೇ ಮಿಂದೆದ್ದ 'ಗಜಪಡೆ': ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಇ- ಹುಂಡಿಯಿಂದ 6,55,620 ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ 2000 ಮುಖಬೆಲೆಯ 6 ನೋಟುಗಳು, ವಿದೇಶಿ 19 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ಮಹದೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

Male Mahadeshwar HillMadappana HillMale Mahadeshwara New RecordHundi MoneyHundi Enike

Trending News