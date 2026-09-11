/POP ಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಮಂಡ್ಯ ಕಲಾವಿದರು

POPಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಿದ ಕಲಾವಿದರು: ಸಕ್ಕರೆನಾಡು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಗಣಪತಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ಕಲಾವಿದರು ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಕಾಯಕ ಆರಂಭಿಸಿ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣಪತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿ ಪರಿಸರ ಕಾಪಾಡ್ತಿರೋ ಮಂಡ್ಯದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕುರಿತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹೌದು, ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಇರಲಿದೆ. ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಷ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಹ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಬಗೆಗಿನ ವ್ಯಾಮೋಹವಂತು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಾವಿದರು ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು:
ಪರಿಸರ ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮುಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗುತ್ತದೆ. ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ತಯಾರಾಗುವ ಗಣಪತಿಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲ, ಬಣ್ಣಗಳ ಆರ್ಭಟವಿಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಯ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು:
ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಅಡಿಯಿಂದ ಆರೂವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಯ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆನೆ, ನವಿಲು, ಸಿಂಹ, ಬಸವ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಗಣಪತಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆರು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಕಾಯಕವೇ ಕುಟುಂಬದ ಬದುಕಿನ ಆಧಾರ. ಆದರೆ ಪಿಒಪಿ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ತಯಾರಿಸುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಲಾವಿದರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸುವ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮುಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಸುಬನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು. ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶನ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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