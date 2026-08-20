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Mandya: ಅತ್ತ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು; ಇತ್ತ ರೈತರಿಗೆ 'ಬೊಗಸೆ' ನೀರು! ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ

Tamil Nadu vs Mandya: ಅತ್ತ ಕೆಆರ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟು ಪದ್ದತಿ ನೀರು ಕೊಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿನೂತನ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸಿ, ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 20, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:08 PM IST
Mandya: ಅತ್ತ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು; ಇತ್ತ ರೈತರಿಗೆ 'ಬೊಗಸೆ' ನೀರು! ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ

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Prajwal B

Prajwal B

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