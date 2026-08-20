Mandya: ಅತ್ತ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು; ಇತ್ತ ರೈತರಿಗೆ 'ಬೊಗಸೆ' ನೀರು! ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ

Tamil Nadu vs Mandya: ಅತ್ತ ಕೆಆರ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟು ಪದ್ದತಿ ನೀರು ಕೊಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿನೂತನ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸಿ, ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕಟ್ಟು ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಸೂಚನೆ
ಅತ್ತ KRS ಡ್ಯಾಂ ನಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇತ್ತ ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟು ಪದ್ದತಿ ನೀರು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಪದ್ದತಿ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಂಡ್ಯದ ಸಂಜಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೊಗಸೆ ನೀರು ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಬೊಗಸೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ.
ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ವಿಭಿನ್ನ ಚಳುವಳಿ ಮೂಲಕ ರೈತಸಂಘ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಹಳೇ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಕೆಆರ್ ಎಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿದೆ.
ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 109 ಅಡಿ ಮಾತ್ರ ನೀರಿದೆ.ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಬೊಗಸೆಯಷ್ಟು ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದ ನೀರನ್ನ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆ.26ಕ್ಕೆ KRS ಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ!
ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು,ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬಾರದು.ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ರೈತ, ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಡಿಕೆಶಿ ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರಿಗೂ ಎಲಹೆದರಲ್ಲ, ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಮಂಡ್ಯದ ಸಾವಿರಾರು ಕೆರೆ ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು,ಕೆಆರ್ ಎಸ್ ಗೂ ಕೂಡ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.