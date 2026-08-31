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ಕಾವೇರಿ ನೀರು; ರೈತರಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ.. KRS ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಖಂಡಿಸಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುವ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುವ ವಿಭಿನ್ನ ಚಳುವಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

Written ByBhimappa
Published: Aug 31, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:04 PM IST
ಕಾವೇರಿ ನೀರು; ರೈತರಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ.. KRS ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಖಂಡಿಸಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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