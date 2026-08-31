/ಕಾವೇರಿ ನೀರು; ರೈತರಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ.. KRS ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಖಂಡಿಸಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ

Mandya farmers protest against KRS water release: ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕ್ಯಾತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀರು ಕೊಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿನೂತನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾವೇರಿಗಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕೋಟಾದ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾವೇರಿಕೊಳ್ಳದ ಯಾವುದೇ ಡ್ಯಾಂ ಭರ್ತಿಯಾಗದಿದ್ದರೂ ನೀರಿಗಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದಿದೆ. ಇಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆದೇಶ ಆಗುತ್ತೊ ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ ಕಬಿನಿ ಆಯ್ತು ಇದೀಗ KRS ಡ್ಯಾಂ ಸರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಂನಿಂದ ಹೊರಹರಿವು ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ತ ಕಬಿನಿ ಡ್ಯಾಂಗಳಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಂನಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ನಾಲೆಗೆ ಸೇರಿ ನಿತ್ಯ 7 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿವೆ.
ಇನ್ನೂ ರೈತರಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುವ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುವ ವಿಭಿನ್ನ ಚಳುವಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮಂಡ್ಯದ ಸಂಜಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಹಳೆ ಬೆಂ-ಮೈ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. CWRC ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಬಳಿಕ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ತಕ್ಷಣವೇ ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ವಿಚಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತು ತಣ್ಣಗಾಗಲ್ಲ. ತೀರ್ಪು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಬಂದರೆ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತೇ ನಿರಂತರವಾಗುತ್ತದೆ. ತೀರ್ಪು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇ ಹೋರಾಟ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.