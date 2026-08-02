/ಕಾವೇರಿ ಕಿಚ್ಚು; ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌.. ರೈತ, ಜನಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ

Mandya Pandavapura near K Bettahalli village farmer: ಈಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ. ರೈತರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಂ ನೀರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಗರಗಳ ಕಡೆಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಇರುವ ರೈತರು ಕೂಡ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬೆಳೆಯೇ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಹಾಗೂ ಜನಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ, ಜನಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು. ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೀರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದ ವಿಸಿ ನಾಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಜನಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು, ತನ್ನ ಜೀವನದ ಮಾನಸಿಕ ನೋವು ಹಾಗೂ ಸಾಲದ ನೋವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಗಿಸಿ ನಾಲೆಗೆ ಹಾರಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡಲೇ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮೃತದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಧಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದೆ. ಪಾಂಡವಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ರೈತ ಜನಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಧರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ರೈತರಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಲೇ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದರು. ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಾಲಭಾದೆ ತಾಳಲಾರದೇ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಹೀಗೆವೆ;
ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೊಂದ ನನ್ನ ಸಾವಿನ ಕೊನೆಯ ಮಾತುಗಳು- ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಪರ, ರೈತರ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ನೋವು, ದುಃಖದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಜೀವನದ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೋವು, ಸಂಕಷ್ಟ, ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಬರೆಯಲು ಹತ್ತಾರು ಪುಟಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾನಸಿಕವಾದ ನೋವು, ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ, ನೋವು ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ರೈತ, ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಏನೂ ಸುಖವನ್ನು ಕಾಣದೇ ಹಲವಾರು ನೋವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವುದು, ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.