Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ಮೈಸೂರು ನ್ಯೂಸ್
  • /ಕಾವೇರಿ ಕಿಚ್ಚು; ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌.. ರೈತ, ಜನಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ

ಕಾವೇರಿ ಕಿಚ್ಚು; ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌.. ರೈತ, ಜನಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ

ಪಾಂಡವಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ರೈತ ಜನಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದ  ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಧರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 02, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 12:46 PM IST
ಕಾವೇರಿ ಕಿಚ್ಚು; ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌.. ರೈತ, ಜನಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bengaluru Crime: ಸಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹಣ, ಚಿನ್ನ ದೋಚಿದ ಗ್ಯಾಂಗ್‌; ಆರೋಪಿಗಳು ಅಂದರ್‌
2
3
4
5