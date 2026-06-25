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ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದ ಸೇತುವೆಗೆ ಹೈಟೆಕ್‌ ಸ್ಪರ್ಶ! ಕಾವೇರಿ ಒಡಲಲ್ಲಿ ತಲೆಎತ್ತಿದ ಕರಾವಳಿ ಮಾದರಿಯ ಉದ್ಯಾನವನ

ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ..? ಮನೆಯ ಮುಂದೆ, ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಲೇಔಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ನಗರದ ಮಧ್ಯಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ.. ಆದ್ರೆ ಎಂದಾದರೂ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಕ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ..? ಅಚ್ಚರಿ ಆದ್ರೂ ಸತ್ಯ.. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸೇತುವೆ ಹೈಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್‌ ಆದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Written ByYashaswini V
Published: Jun 25, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:45 PM IST
ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದ ಸೇತುವೆಗೆ ಹೈಟೆಕ್‌ ಸ್ಪರ್ಶ! ಕಾವೇರಿ ಒಡಲಲ್ಲಿ ತಲೆಎತ್ತಿದ ಕರಾವಳಿ ಮಾದರಿಯ ಉದ್ಯಾನವನ
Source: Bureau

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು, ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್, ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

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