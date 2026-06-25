ಬಾನಿಗೊಂದು ಎಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು.. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಜೀವನದಿ ಕಾವೇರಿ.. ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಗಿಡಗಳು.. ಕೂತು ನದಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆದ ಆಸನಗಳು.. ತಿರುಗಾಡಲು ವರ್ಣರಂಚಿತ ಹಾದಿ.. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರೋ ಈ ಪಾರ್ಕ್ ನೆಲದ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೆ ವಿಶೇಷ...
ಮಡಿಕೇರಿ ಕೊಡಗು- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರುನಾಡಿನ ಜೀವನದಿ ಕಾವೇರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಹಳೇ ಸೇತುವೆ ಇದೀಗ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸುಂದರ ಉದ್ಯಾನವನವಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ.
ಕಾವೇರಿ ರೋಟರಿ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣ:
ಕುಶಾಲನಗರದ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಸಮೀಪವೇ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆಗೆ ಜೀವಕಳೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಕುಶಾಲನಗರದ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಳೇ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ ಕುಕ್ಕುವಂತಹ ಸುಂದರ ಹೈಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹25 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಸೇತುವೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ:
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, 1848ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಮೈಸೂರು ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೇತುವೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಸೇತುವ ಬರುಬರುತ್ತಾ ಸುಸೈಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಸೇತುವೆಗೆ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುರಸಭೆಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡಿ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಕಾವೇರಿ ರೋಟರಿ ಉದ್ಯಾನದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು:
ಸರಿ ಸುಮಾರು 400 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಾದ 20 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಸೇತುವೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು 8000 ಚ. ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ನೆಲಹಾಸಿಗೆ ಹೊಸ ಟೈಲ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ 2 ಅಡಿ ಅಗಲದಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹೂವಿನ ಕುಂಡಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.. 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸೇತುವೆಯ ಉಭಯ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 800 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಗ್ರಿಲ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯಾನವನವೂ 8 ಸುಂದರ ಕಮಾನುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕಮಾನುಗಳನ್ನು ಹಸಿರು ಬಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೇತುವೆಯ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾರ್ಕ್ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ಗಳು, ಆರ್ಚ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಸುಂದರ ರಮಣೀಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲಿಗೆ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿಂದು ಅದರ ಪೇಪರ್, ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೆ, ದಣಿವಾದಾಗ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗಿಸಲು ನಿರಂತರ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯಾಸವಾದರೆ ಕುಳಿತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಆಸನಕ್ಕೆ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಚುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಜನ ಇದನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಸುಂದರ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ.