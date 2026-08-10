ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಕೋಟಿ-ಕೋಟಿ ಡೀಲ್... ಇಂತಿಂತ ಖಾತೆಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂಬ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸಚಿವ ಸಿ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ್ರು..??, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದ್ರು.? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವರಾಗಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಖಾತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿ ವಾರ ಕಳೆದರೂ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವ ಸಿ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಆಗಲು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದ್ರು.? ಆ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈತರ ಪದ್ದತಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲಾ.. ಆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ನಮಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ:
ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೂ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಯಾವಾಗಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ಇಂದು-ನಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾನು ಕೂಡ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ:
ಅಸಮಾಧಾನ ಗೊಂಡ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಸಲುವಾಗಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ತ್ಯಾಗದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ನವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಿಂಗ್ ಗು ಆಗಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ!
ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಾನು ಕಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಸ್ವಂತ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ..?? ದಳ ಎಂದಾದರೂ ನಿಶ್ಚಳ ಬಹುಮತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅವರು ಸಮಯ ನೋಡಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಲು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಿಡದಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕುರಿತು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ ಸಚಿವ ಸಿ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವಾ..?? ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ..?? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.